Gaza : un millier de Palestiniens ont quitté le territoire pour l'Europe

Environ un millier de Gazaouis ont pu quitter le territoire palestinien ces derniers mois avec l'autorisation des autorités israéliennes, selon les informations rapportées par l'agence Reuters. Ces départs volontaires s'effectuent via la Jordanie, où les Palestiniens arrivent en bus avant de prendre des vols vers différentes destinations, principalement européennes.

La procédure mise en place nécessite qu'un gouvernement étranger soumette une demande officielle à Israël au nom de chaque personne souhaitant quitter Gaza. D'après plusieurs sources, Jérusalem aurait assoupli les conditions de sortie du territoire palestinien. Des responsables israéliens, cités par Reuters, affirment toutefois que cette politique ne s'inscrit pas dans le cadre du "plan Trump pour Gaza" ni d'une initiative similaire d'émigration forcée. Ils insistent sur le fait que ces départs répondent simplement aux demandes internationales visant à permettre aux Gazaouis de rejoindre des lieux plus sûrs. Parallèlement à ces départs, des manifestations contre le Hamas se multiplient dans le territoire. Dimanche, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Khan Younès pour protester contre l'organisation terroriste. Des civils fuyant cette ville du sud de Gaza n'ont pas hésité à tenir le Hamas pour responsable de leur situation.

Cette colère populaire a été exacerbée par les récentes déclarations d'un haut responsable du Hamas en exil, qui ont provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux. Ce dernier a affirmé que "les calculs matériels de la guerre ne sont pas importants" et que "la maison détruite sera reconstruite", ajoutant que "nos femmes donneront naissance à beaucoup plus de martyrs". Le responsable a également souligné que "le nombre de naissances à Gaza est égal au nombre de personnes tuées lors de cette campagne", évoquant la naissance de "pas moins de 50 000 bébés" durant le conflit. Ces propos ont choqué de nombreux Gazaouis, qui se sentent instrumentalisés et considérés comme simple "carburant pour la guerre" par leurs propres dirigeants.