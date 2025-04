Gaza : Un mort et cinq soldats blessés par un tir antichar à Beit Hanoun - 3 dans un état grave

Une cellule terroriste a tiré sur des forces israéliennes dans le nord de Gaza, faisant un mort et cinq blessés, dont trois dans un état grave, selon les informations autorisées à la publication samedi soir.

L'incident s'est produit ce samedi dans l'après-midi, dans le quartier de Savyon, près d'un poste défensif de la Brigade Nord. Un groupe de terroristes est sorti d'un puits de tunnel et a tiré un missile vers un jeep transportant une unité de collecte de renseignements par drones de la Brigade Nord.

Suite à cette attaque, trois femmes soldats ont été blessées - deux dans un état grave ont été évacuées vers l'hôpital Beilinson de Petah Tikva, et une autre, également dans un état grave, vers l'hôpital Barzilai. Une force de secours dirigée par le commandant de la Brigade Nord, le colonel Omri Mashiah, et une unité de pisteurs qui se trouvaient à proximité, sont intervenus sur les lieux et ont commencé à évacuer les blessés.

Pendant l'opération d'évacuation, un véhicule transportant l'unité de commandement des pisteurs a été touché par un engin explosif placé le long de la route. C'est à ce moment que le pisteur, le sergent-chef Ghaleb Nasar, a été tué, et deux autres soldats grièvement blessés.

Selon les estimations de Tsahal, c'est l'activité des forces dans la zone qui a attiré les terroristes à l'extérieur pour attaquer et perturber l'opération. Il s'agit du premier incident opérationnel dans la bande de Gaza depuis 97 jours, depuis le début de l'opération "Force et Glaive".