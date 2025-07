Gaza : un nouveau bateau chargé d'aide humanitaire a quitté la Sicile ce dimanche

Articles recommandés -

Un nouveau bateau de la "Flottille pour la liberté", le Handala, a quitté Syracuse, en Sicile, ce dimanche, à destination de Gaza. Chargé de matériel médical, de nourriture, d’équipements pour enfants et de médicaments, cet ancien chalutier norvégien transporte une quinzaine de militants pro-palestiniens. Objectif : "briser le blocus israélien" et apporter une aide humanitaire.

Le départ, salué par des dizaines de personnes agitant des drapeaux palestiniens et scandant "Free Palestine", intervient six semaines après l’interception par Israël d’un précédent navire, le Madleen, qui transportait notamment Greta Thunberg et l’eurodéputée LFI Rima Hassan. Le Handala fera escale à Gallipoli, où deux députées LFI, Gabrielle Cathala et Emma Fourreau, rejoindront l’expédition le 18 juillet. "C’est une mission pour les enfants de Gaza, pour briser le blocus et le silence sur le génocide", a déclaré Cathala, dénonçant une possible "énième violation du droit international" si le bateau est stoppé.

Financée par des dons, cette initiative vise à soutenir la population de Gaza. "Nous voulons montrer une solidarité internationale", a expliqué Claude Léostic, coordinatrice française de la flottille.