Gaza : une ONG israélienne distribue 2 000 kits d’hygiène menstruelle à des femmes déplacées

Une ONG israélienne spécialisée dans l’aide humanitaire a mené une opération dans la bande de Gaza afin de répondre à un besoin sanitaire urgent touchant les femmes et les adolescentes déplacées. NATAN Worldwide Disaster Relief a annoncé avoir acheminé et distribué 2 000 kits d’hygiène menstruelle dans la région de Khan Yunis, au sud du territoire.

L’initiative a été menée en coordination avec Gaza Children's Village, une organisation américaine active dans l’assistance aux populations vulnérables. Les kits ont été remis à des femmes et à des jeunes filles vivant dans des camps de déplacés, dans un contexte marqué par des pénuries de produits de première nécessité et des infrastructures gravement endommagées.

Chaque kit comprend quatre protections hygiéniques lavables et réutilisables, conçues pour durer environ un an. Selon NATAN, ce choix vise à garantir une solution durable dans des zones où l’accès aux produits sanitaires est limité et où les services de collecte des déchets sont quasi inexistants.

La directrice générale de l’ONG, Alice Miller, explique que le projet est né après un témoignage reçu depuis Gaza : une adolescente de 14 ans, vivant sous une tente avec sa famille, aurait été contrainte d’utiliser des morceaux de toile comme protection lors de ses premières règles.

Au-delà de la distribution des kits, NATAN a commencé à aménager des espaces dédiés au lavage et au séchage des protections réutilisables à l’intérieur des camps. L’organisation a également lancé une campagne de financement afin d’étendre le programme à un plus grand nombre de bénéficiaires.

L’ONG souligne que cette action vise à préserver la dignité, la santé et l’autonomie des femmes dans un contexte humanitaire particulièrement dégradé.