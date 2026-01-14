Gaza : Washington lance la phase deux du plan Trump

Les États-Unis ont officiellement annoncé le lancement de la deuxième phase du plan en 20 points du président Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza. L’annonce a été faite par l’émissaire spécial américain Steve Witkoff, qui a détaillé les grandes lignes de cette nouvelle étape, présentée comme décisive.

Selon Witkoff, la phase II marque le passage « du cessez-le-feu à la démilitarisation, à une gouvernance technocratique et à la reconstruction ». Elle prévoit la mise en place d’une administration palestinienne transitoire composée de technocrates, baptisée National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), chargée de gérer les affaires civiles du territoire après le retrait du Hamas.

Au cœur de cette phase figure la démilitarisation complète de Gaza, incluant « le désarmement de tout personnel non autorisé », a précisé l’émissaire américain. Washington attend du Hamas qu’il respecte pleinement ses engagements, notamment la restitution immédiate du dernier otage assassiné encore retenu à Gaza. « Tout manquement entraînera de graves conséquences », a averti Steve Witkoff, sans en préciser la nature.

L’émissaire américain a également dressé un bilan positif de la première phase de l’accord. Celle-ci aurait permis l’acheminement d’une aide humanitaire qualifiée d’« historique », le maintien du cessez-le-feu, le retour de tous les otages vivants ainsi que la restitution des dépouilles de 27 des 28 otages décédés.

Steve Witkoff a tenu à remercier les médiateurs régionaux ayant contribué à ces avancées, saluant le rôle « indispensable » de Égypte, de la Turquie et du Qatar dans les négociations.

La mise en œuvre de cette phase II s’annonce toutefois délicate, tant sur le plan sécuritaire que politique, alors que la question du désarmement du Hamas et de la gouvernance future de Gaza reste au cœur de profondes tensions régionales.