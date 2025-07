Gaza : Yasser Abu Shabab, chef d'une milice armée par Israël, défie ouvertement le Hamas

Articles recommandés -

Dans un entretien radiophonique accordé dimanche au média israélien Kan, Yasser Abu Shabab, chef de la milice des "Forces populaires" à Gaza, a confirmé recevoir des armes d'Israël pour combattre le Hamas. Cette révélation intervient alors que le Hamas a donné dix jours à Abu Shabab pour se rendre, l'accusant de trahison et de collaboration avec "l'occupant".

Une milice née de la frustration

Abu Shabab présente son organisation comme composée de "jeunes Palestiniens de la bande de Gaza" qui ont "goûté à l'amertume et à l'injustice causées par le Hamas". Il affirme que ses hommes s'entraînent sur le terrain et sont prêts à payer le prix fort pour "libérer le peuple de l'oppression et de la violence".

Originaire d'une famille bédouine influente du sud de Gaza, Abu Shabab, la trentaine, prétend commander des centaines d'hommes armés, bien que les sources indiquent que sa milice ne comptait qu'environ 300 combattants en mai 2025.

Coordination avec Tsahal

Le chef de milice a admis que ses forces coordonnent leurs mouvements avec l'armée israélienne dans les zones contrôlées par Tsahal, notamment à Rafah. "Tant que l'objectif est l'aide et le soutien, nous informons simplement Tsahal de nos missions", a-t-il déclaré, confirmant une collaboration opérationnelle directe.

Israël a fourni des fusils Kalachnikov à cette milice, dont certains saisis au Hamas durant la guerre en cours. Cette décision a été prise sans l'approbation du cabinet de sécurité israélien, selon les sources officielles.

Ambitions politiques et tensions

Abu Shabab ne cache pas ses ambitions : succéder au Hamas après sa défaite. "Les Forces populaires seront les héritiers de Gaza après l'écrasement et la défaite du Hamas", a-t-il affirmé. Il revendique également une coordination administrative avec l'Autorité palestinienne, tout en niant tout lien militaire.

La milice d'Abu Shabab a été accusée par le Hamas de piller l'aide humanitaire et de la stocker dans des entrepôts sous protection israélienne. Les factions palestiniennes ont publié un communiqué commun dénonçant Abu Shabab et ses hommes comme des "hors-la-loi sortis de l'identité nationale palestinienne".

"Le mercenaire traître Yasser Abu Shabab et sa bande sont un groupe qui a dévié de la ligne de notre patrie", ont déclaré les "factions de la résistance palestinienne", dans un communiqué publié dimanche. "Abou Shabab et son groupe sont condamnés à mort", ont-elles ajouté. "Nous ne ferons preuve d'aucune pitié envers le traître Abu Shabab, son gang ou quiconque suit leur voie en aidant Israël".