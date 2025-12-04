Gaza : Yasser Abu Shabab, chef de milice opposée au Hamas, tué dans un conflit entre clans

Une source sécuritaire israélienne a annoncé jeudi à i24NEWS le décès de Yasser Abu Shabab, leader d'une milice qui s'opposait au Hamas dans la bande de Gaza. Selon les estimations israéliennes, il aurait été tué lors d'affrontements entre clans rivaux dans le territoire palestinien.

Un responsable israélien a confirmé qu'Abu Shabab avait été évacué vers l'hôpital Soroka de Beer Sheva, en Israël, où il est décédé des suites de ses blessures. Les services de renseignement israéliens privilégient la piste d'un conflit interne, contrairement aux informations circulant dans la bande de Gaza qui attribuaient sa mort après une embuscade tendue par son propre camp pour de l'argent au profit du Hamas.

Yasser Abu Shabab était un Bédouin de la tribu Tarabin à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Il avait commencé à sécuriser avec sa milice l'aide humanitaire entrant dans le territoire palestinien, selon ses dires sous les directives de l'Autorité palestinienne, mais le Hamas l'a accusé de collaborer avec Israël et a tenté à plusieurs reprises de contrecarrer ses actions et de l'éliminer.

En juin dernier, Israël a éliminé plusieurs terroristes du Hamas qui tentaient de s'en prendre à sa milice lors d'un échange de tirs entre les deux camps. De manière exceptionnelle, un drone a été envoyé sur place pour suivre les événements et a ensuite éliminé plusieurs terroristes qui menaçaient la milice.