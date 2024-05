Guerre à Gaza : discussions bilatérales entre les Etats-Unis et l'Iran à Oman, selon le New York Times

De hauts responsables américains et iraniens ont eu des entretiens la semaine dernière par l'intermédiaire de médiateurs à Oman, selon une information rapportée ce dimanche par le New York Times. Il s'agit des premières discussions bilatérales depuis l'attaque aérienne de l'Iran contre Israël en avril, selon une source proche des récentes réunions.

Brett McGurk, le plus haut responsable politique de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, et Abram Paley, l'envoyé spécial adjoint pour l'Iran, ont participé aux pourparlers, qui visaient à convaincre Téhéran d'imposer le calme à ses proxys dans la région. Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, plusieurs milices soutenues par l’Iran en Irak et en Syrie multiplient en effet les attaques contre les troupes américaines, faisant craindre un élargissement du conflit.

Le format des négociations à Oman était similaire à celui de janvier, à savoir que les Américains étaient assis dans une pièce et leurs homologues iraniens dans une autre, tandis que les responsables omanais assuraient la médiation entre les parties.