Guerre au Moyen-Orient : pour les Émirats arabes unis, "rétablir la confiance" avec l'Iran "prendra une éternité"

Le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a dressé un constat sévère des relations avec Téhéran, affirmant que «rétablir la confiance est illusoire» après les frappes iraniennes contre son pays. «On ne peut pas être attaqué avec 2.800 missiles et drones et ensuite parler de confiance. Cela prendra une éternité», a-t-il déclaré lors d’une intervention en visioconférence à la World Policy Conference organisée par l’IFRI.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, Téhéran a riposté en visant des alliés de Washington dans la région, notamment les Émirats, qui ont été parmi les plus touchés. Selon Anwar Gargash, environ 90 % des attaques iraniennes visaient «essentiellement des civils, des infrastructures civiles et énergétiques», contredisant la version officielle iranienne.

Le responsable émirati estime désormais que l’Iran sera perçu comme «une menace stratégique majeure» pour la région. Il accuse Téhéran d’avoir délibérément cherché à «aggraver la crise» et à démontrer son mépris pour les relations avec les pays arabes.

Malgré la trêve actuelle entre les États-Unis et l’Iran, les négociations restent dans l’impasse. À court terme, Anwar Gargash redoute que le régime iranien interprète la situation comme une victoire. «Ce calcul peut durer des semaines, mais pas indéfiniment», a-t-il averti, se disant néanmoins confiant dans une reprise des discussions.

À plus long terme, il estime que cette guerre pourrait paradoxalement renforcer la présence américaine dans la région, contrairement à certaines analyses. Il évoque également une évolution stratégique majeure : plusieurs pays du Golfe pourraient ne plus considérer Israël comme une menace prioritaire, tout en restant attachés à la cause palestinienne.

Selon lui, ces États pourraient même approfondir leurs relations politiques et sécuritaires avec Israël, notamment dans le domaine des équipements de défense, signe d’un basculement progressif des équilibres régionaux.