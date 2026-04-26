Guerre contre l'Iran : Israël a déployé le système Dôme de fer et des troupes aux Émirats arabes unis (média)

Israël a déployé au début du conflit avec l’Iran une batterie du système de défense antimissile Dôme de fer aux Émirats arabes unis, accompagnée de soldats chargés de son exploitation, a rapporté le média Axios. Il s’agit de la première fois que ce système est envoyé dans un pays tiers en dehors d’Israël et des États-Unis.

Cette décision est intervenue après un échange entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président émirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan, alors que les Émirats faisaient face à une vague d’attaques iraniennes. Selon le ministère émirati de la Défense, l'Iran a tiré 550 missiles balistiques et de croisière, ainsi que plus de 2 200 drones, faisant des Émirats le pays le plus ciblé de la région.

Si la majorité de ces projectiles ont été interceptés, certains ont atteint des infrastructures militaires et civiles, poussant Abou Dhabi à solliciter l’aide de ses alliés. D’après Axios, le Dôme de fer israélien a permis d’intercepter des dizaines de missiles supplémentaires, contribuant à renforcer la défense du territoire émirati.

Au-delà de cet appui militaire inédit, des responsables israéliens et émiratis évoquent une coordination étroite entre les deux pays depuis le début de la guerre, déclenchée le 28 février. L’armée de l’air israélienne a également mené des frappes dans le sud de l’Iran afin de neutraliser des menaces visant les États du Golfe.

Un haut responsable émirati cité dans le média affirme que les Émirats «n’oublieront pas» le soutien apporté par Israël durant cette crise, illustrant un approfondissement significatif des liens stratégiques entre les deux pays.