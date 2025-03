Hamas : "Pourquoi livrer les otages sans garantie d'arrêt permanent de la guerre ?"

Un haut responsable du Hamas, Sami Abou Zahri, a exposé la position actuelle du mouvement terroriste concernant les otages israéliens lors d'un entretien accordé à la chaîne Al-Jazeera.

"Tout ce que Netanyahou veut, c'est des prisonniers en échange de prisonniers, tout en se réservant le droit de poursuivre sa politique criminelle de déplacement et de massacre à Gaza", a-t-il déclaré. "Puisque le Hamas détient des dizaines de prisonniers (otages) sionistes, vivants et morts, et que Netanyahou commet tous ses crimes - que fera Netanyahou à notre peuple si nous lui remettons ses prisonniers (otages) ?"

Le responsable du Hamas a également répondu aux critiques concernant la rétention des otages : "Certains demandent pourquoi le Hamas ne remet pas les prisonniers (otages) israéliens pour arrêter la guerre. Si nous savions que la remise des prisonniers (otages) sionistes à l'occupation sioniste arrêterait définitivement la guerre, nous le ferions. Mais la vérité que tout le monde connaît, surtout après la fin de la première phase, c'est que Netanyahou veut poursuivre les meurtres et les crimes pour finalement préserver son avenir politique et celui de son gouvernement actuel."