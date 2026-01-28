Hamas : un plan secret pour contrôler le Jihad islamique

Des documents internes récemment révélés mettent en lumière un projet clandestin du Hamas visant à imposer sa tutelle sur le Jihad islamique, afin d’unifier la conduite militaire face à Israël. Cette information a été dévoilée mardi soir par la chaîne publique israélienne Kan, sur la base d’un document intégré aux travaux du Centre d’information sur le renseignement et le terrorisme Meir Amit.

Selon ce document, le Hamas aurait élaboré ce plan après avoir jugé que les initiatives indépendantes du Jihad islamique avaient provoqué, ces dernières années, plusieurs cycles d’escalade majeurs avec Israël, entraînant de lourdes frappes sur la bande de Gaza et freinant des projets stratégiques de renforcement militaire. Le Hamas reproche notamment au Jihad islamique un décalage entre ses décisions politiques et ses actions sur le terrain, marquées par des tirs de roquettes et des attaques de snipers menées hors de tout consensus.

L’objectif affiché du plan serait de contrôler les décisions et le comportement du commandement militaire du Jihad islamique, afin d’imposer une ligne unique dans la confrontation avec Israël. Parmi les moyens envisagés figurent un renforcement de la mainmise du renseignement du Hamas, la prise de contrôle de centres de pouvoir clés au sein de la branche armée du Jihad islamique et un calendrier précis pour mener l’opération à son terme.

Les documents révèlent également des tensions au sein de l’axe pro-iranien. Ils font état de critiques formulées par l’ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à l’encontre du Jihad islamique. Un compte rendu d’une réunion tenue à Beyrouth en août 2022 entre Nasrallah, des dirigeants du Hamas en exil et Saïd Izadi, responsable du dossier palestinien au sein de la force Al-Qods iranienne, éclaire ces divergences.

Lors de cette rencontre, les dirigeants du Hamas avaient vivement dénoncé la conduite du Jihad islamique, jugée responsable de l’opération israélienne "Aube" en 2022. Si le représentant iranien avait tenté de défendre le Jihad islamique, Nasrallah avait soutenu la position du Hamas, appelant à un contrôle strict des combattants pour éviter toute dérive. La réunion s’était conclue par un accord stipulant que toute confrontation avec Israël depuis Gaza devait désormais faire l’objet d’une coordination préalable entre les deux organisations terroristes.