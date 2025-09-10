Huckabee : "la reconnaissance d’un État palestinien a fait échouer les négociations sur les fonds bloqués par Israël"

Articles recommandés -

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a affirmé que la dynamique internationale en faveur de la reconnaissance d’un État palestinien a directement conduit à l’échec des efforts américains pour convaincre Israël de débloquer les fonds fiscaux destinés à l’Autorité palestinienne (AP).

Dans un entretien à Reuters à Jérusalem, Huckabee a expliqué avoir multiplié les allers-retours entre les deux parties, craignant que l’instabilité économique croissante en Judée-Samarie ne provoque une flambée de violences. « Je sentais que nous progressions. Nous n’étions pas encore au bout des négociations, mais il y avait un dialogue et une compréhension de l’importance de régler ce problème », a-t-il déclaré.

Selon l’AP, Israël retient environ 3 milliards de dollars de recettes issues des taxes douanières et d’importation que l’État hébreu collecte pour son compte, conformément à un accord en vigueur depuis plusieurs années. Ces fonds représentent une part essentielle du budget palestinien. Jérusalem justifie ce blocage par la politique controversée de l’AP qui verse des allocations mensuelles aux prisonniers palestiniens et aux familles des terroristes, y compris des auteurs d’attentats. Ramallah s’est engagée à réformer ce système de paiements. Huckabee a reconnu que la somme gelée inflige de « terribles souffrances économiques » à la population. Toutefois, il estime que l’AP porte une part de responsabilité en soutenant les initiatives internationales de reconnaissance, lesquelles ont, selon lui, renforcé la position israélienne et poussé certains responsables à réclamer la souveraineté sur des zones de Judée-Samarie. Il a par ailleurs précisé qu’il n’existait pas, à ce jour, de communication directe entre Washington et Jérusalem sur ce dossier.