Gaza : huit pays arabes condamnent Israël pour des "violations"

Les ministres des Affaires étrangères de huit pays arabes et musulmans ont publié ce dimanche une déclaration commune condamnant Israël pour des « violations répétées » du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le texte est signé par la Jordanie, les Émirats arabes unis, l’Indonésie, le Pakistan, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Qatar et l’Égypte.

Dans ce communiqué, les signataires accusent Israël d’avoir provoqué la mort et la blessure de plus de 1 000 Palestiniens durant la période de trêve, évoquant une « escalade dangereuse » susceptible, selon eux, d’aggraver les tensions régionales et de compromettre les efforts en cours pour stabiliser la situation sécuritaire et humanitaire dans le territoire.

La déclaration a été rendue publique quelques heures après la réouverture du point de passage de Rafah, intervenue pour la première fois depuis le 7 octobre. Cette réouverture s’inscrit dans le cadre de la phase deux de l’accord conclu entre Israël et les organisations terroristes de la bande de Gaza, notamment le Hamas, et permet de nouveau le passage de civils sous coordination égyptienne.

Les ministres estiment que la poursuite de ces violations ferait peser une menace directe sur le processus politique et pourrait entraver la transition vers une phase plus stable, tant sur le plan sécuritaire qu’humanitaire. Ils appellent l’ensemble des parties à faire preuve de retenue, à respecter strictement le cessez-le-feu et à garantir sa continuité.

Les pays signataires réaffirment enfin leur attachement à une solution politique durable fondée sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’établissement d’un État indépendant, conformément au droit international, aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et à l’initiative de paix arabe.