i24NEWS fait le point : à quels volets du plan Trump le Hamas a-t-il donné son accord ?

Le mouvement terroriste Hamas a annoncé vendredi sa volonté d’entrer immédiatement en négociations, par l’intermédiaire de médiateurs, afin d’examiner les détails de la proposition du président américain Donald Trump. Voici, selon i24NEWS, ce à quoi le groupe a dit oui — et ce qu’il a écarté ou laissé en suspens.

Libération des otages

Le Hamas déclare qu’il est prêt à libérer tous les otages israéliens, vivants comme décédés, conformément à la formule d’échange prévue par le plan Trump, sous réserve de « conditions de terrain » non précisées. Le mouvement se dit disposé à entamer sans délai des négociations par médiateurs pour discuter des modalités.

Selon le plan Trump :

- Les otages seraient libérés sous 72 heures après l’approbation de l’accord par Israël.

- Israël libérerait 250 détenus palestiniens condamnés à perpétuité et 1 700 autres résidents de Gaza arrêtés depuis le 7 octobre 2023.

- Pour chaque otage israélien rendu mort, Israël libérerait les dépouilles de 15 terroristes éliminés à Gaza.

Cessez-le-feu, fin de la guerre et retrait israélien

Le Hamas a accepté le principe d’un cessez-le-feu et d’un retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza. Le plan prévoit le retrait de l’armée israélienne « jusqu’à une ligne convenue » et la suspension des opérations militaires, y compris des frappes aériennes, pendant la phase de retrait.

Aide, reconstruction et non-déplacement des Palestiniens

Le mouvement a salué l’appel à un acheminement immédiat d’aide, à la reconstruction des infrastructures (hôpitaux, boulangeries, routes) et à la gestion humanitaire par l’ONU et d’autres organismes internationaux, réaffirmant son rejet de tout déplacement forcé des Palestiniens.

Points de désaccord ou non traités par Hamas

- Administration de Gaza : Donald Trump propose une administration intérimaire dirigée par un comité de technocrates placés sous supervision internationale (avec un rôle pour Tony Blair) ; Le Hamas exige en revanche un organe palestinien de technocrates indépendants, appuyé par un consensus national et un soutien arabe/islamique.

- Force internationale de stabilisation : Le Hamas n’a pas répondu à la proposition de déployer une force étrangère temporaire.

- Désarmement et exil de dirigeants : le plan interdit tout rôle au Hamas dans l’administration future et prévoit le désarmement ; Le Hamas affirme que ces questions doivent être débattues dans le cadre d’un large consensus national palestinien et n’a pas accepté de désarmer ni d’être exclu du « jour d’après ».

Amnistie ou corridor de sortie pour ses cadres : pas de réponse fournie.

En somme, Le Hamas approuve plusieurs volets du plan — en particulier l’échange d’otages, le cessez-le-feu et l’aide humanitaire — mais conditionne leur mise en œuvre à des négociations supplémentaires et maintient des réserves majeures sur le désarmement, la composition de l’administration intérimaire et la présence d’une force internationale.