i24NEWS fait le point : à quels volets du plan Trump le Hamas a-t-il donné son accord ?
Le mouvement accepte plusieurs volets clés tout en refusant pour l’instant de se dessaisir du contrôle armé et réclame que l’administration future de Gaza repose sur un consensus palestinien.
Le mouvement terroriste Hamas a annoncé vendredi sa volonté d’entrer immédiatement en négociations, par l’intermédiaire de médiateurs, afin d’examiner les détails de la proposition du président américain Donald Trump. Voici, selon i24NEWS, ce à quoi le groupe a dit oui — et ce qu’il a écarté ou laissé en suspens.
Libération des otages
Le Hamas déclare qu’il est prêt à libérer tous les otages israéliens, vivants comme décédés, conformément à la formule d’échange prévue par le plan Trump, sous réserve de « conditions de terrain » non précisées. Le mouvement se dit disposé à entamer sans délai des négociations par médiateurs pour discuter des modalités.
Selon le plan Trump :
- Les otages seraient libérés sous 72 heures après l’approbation de l’accord par Israël.
- Israël libérerait 250 détenus palestiniens condamnés à perpétuité et 1 700 autres résidents de Gaza arrêtés depuis le 7 octobre 2023.
- Pour chaque otage israélien rendu mort, Israël libérerait les dépouilles de 15 terroristes éliminés à Gaza.
Cessez-le-feu, fin de la guerre et retrait israélien
Le Hamas a accepté le principe d’un cessez-le-feu et d’un retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza. Le plan prévoit le retrait de l’armée israélienne « jusqu’à une ligne convenue » et la suspension des opérations militaires, y compris des frappes aériennes, pendant la phase de retrait.
Aide, reconstruction et non-déplacement des Palestiniens
Le mouvement a salué l’appel à un acheminement immédiat d’aide, à la reconstruction des infrastructures (hôpitaux, boulangeries, routes) et à la gestion humanitaire par l’ONU et d’autres organismes internationaux, réaffirmant son rejet de tout déplacement forcé des Palestiniens.
Points de désaccord ou non traités par Hamas
- Administration de Gaza : Donald Trump propose une administration intérimaire dirigée par un comité de technocrates placés sous supervision internationale (avec un rôle pour Tony Blair) ; Le Hamas exige en revanche un organe palestinien de technocrates indépendants, appuyé par un consensus national et un soutien arabe/islamique.
- Force internationale de stabilisation : Le Hamas n’a pas répondu à la proposition de déployer une force étrangère temporaire.
- Désarmement et exil de dirigeants : le plan interdit tout rôle au Hamas dans l’administration future et prévoit le désarmement ; Le Hamas affirme que ces questions doivent être débattues dans le cadre d’un large consensus national palestinien et n’a pas accepté de désarmer ni d’être exclu du « jour d’après ».
Amnistie ou corridor de sortie pour ses cadres : pas de réponse fournie.
En somme, Le Hamas approuve plusieurs volets du plan — en particulier l’échange d’otages, le cessez-le-feu et l’aide humanitaire — mais conditionne leur mise en œuvre à des négociations supplémentaires et maintient des réserves majeures sur le désarmement, la composition de l’administration intérimaire et la présence d’une force internationale.