"Il n'y a aucune différence entre al-Sissi et Netanyahou", estime le Hamas

L’organisation terroriste Hamas a fustigé le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, lors d'un discours, a rapporté vendredi le quotidien Maariv.

Talal Nassar, membre du Hamas présent en Turquie, a accusé le dirigeant égyptien de coopérer avec Israël au sujet de Gaza, "tuant des Palestiniens" et a même comparé al-Sissi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, soutenant qu'il n'y a pas de "différence entre les deux". "L'Égypte est complice du siège de Gaza et du meurtre des Palestiniens. Seule la personne la plus stupide du monde sépare Al-Sissi de Netanyahou. Al-Sissi nous détruit et nous ment ainsi qu'au peuple égyptien", a-t-il poursuivi. Ces propos ont été tenus alors que le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a confirmé ce vendredi que le chef du Mossad, David Barnea, partira avec sa délégation au Qatar, tandis que dans le même temps le chef du Shin Bet, Ronen Bar, partira en Egypte, pour relancer les pourparlers dans le cadre d'un accord pour la libération des otages et d'une trêve à Gaza.