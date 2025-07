« Ils ont essayé de m’éliminer » : le président iranien accuse Israël

Articles recommandés -

Dans sa première interview à un média américain depuis la guerre de douze jours contre Israël, le président iranien Massoud Pezeshkian a accusé lundi l’État hébreu d’avoir tenté de l’assassiner. S’exprimant face à Tucker Carlson, proche de Donald Trump, à la veille de la rencontre entre le président américain et Benjamin Netanyahou à Washington, Pezeshkian a déclaré : « Ils ont essayé de m’éliminer, mais ils ont échoué. » Il a ajouté : « Je ne crains pas de sacrifier ma vie pour mon pays, pour sa liberté. Mais cela apportera-t-il la sécurité et la paix à la région ? Cela ne fera qu’engendrer plus de sang versé. »

Le dirigeant a également nié tout soutien de l’Iran à des tentatives d’assassinat contre Trump, soulignant son opposition à de telles actions. Cette accusation intervient dans un climat de tensions, marqué par les récentes frappes israéliennes contre des cibles iraniennes et les négociations à Doha sur une trêve à Gaza. Pezeshkian, en dénonçant l’agression présumée, cherche à rallier un soutien international face à ce qu’il présente comme une escalade israélienne, tout en plaidant pour une désescalade régionale.