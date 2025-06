Impossible d'évaluer l'ampleur des dégâts des frappes américaines à Fordo, selon des experts

Articles recommandés -

Des experts ont exprimé des doutes lundi matin concernant l'ampleur des dégâts causés aux sites nucléaires iraniens après l'attaque américaine de dimanche soir. Bien que les images satellites indiquent que l'installation nucléaire de Fordo a été gravement endommagée, voire complètement détruite, plusieurs experts ont déclaré à l'agence de presse Reuters qu'il est impossible de déterminer l'étendue des dégâts souterrains.

David Albright, ancien inspecteur nucléaire des Nations Unies qui dirige l'Institut pour la science et la sécurité internationale, a déclaré s'attendre à ce que "l'installation soit détruite".

D'un autre côté, Decker Eveleth, chercheur associé chez CNA spécialisé dans l'imagerie satellite, a estimé que le site souterrain de Fordo contient des centaines de centrifugeuses "cachées trop profondément pour que nous puissions évaluer le niveau de dégâts d'après les images satellites".

Les Iraniens ont construit leurs sites nucléaires profondément sous terre pour les protéger d'attaques comme celle menée par les forces américaines dimanche, notamment dans le flanc de la montagne à Fordo. Les images satellites montrent six cratères, témoignant que les bombes anti-bunkers américaines ont frappé la montagne, et la zone est couverte de poussière.

Reuters souligne qu'un échec dans la destruction complète des installations et équipements nucléaires pourrait permettre à l'Iran de relancer plus facilement son programme de production d'armes nucléaires, que les services de renseignement américains et l'Agence internationale de l'énergie atomique de l'ONU (AIEA) avaient fermé en 2003.

Parallèlement, des experts avaient précédemment averti que l'Iran avait vraisemblablement transféré des stocks d'uranium enrichi à haute teneur depuis Fordo avant l'attaque de dimanche, et qu'elle pourrait cacher ces matières et d'autres composants nucléaires dans des lieux inconnus d'Israël, des États-Unis et de l'ONU. Une source iranienne de haut niveau a déclaré à Reuters que la majeure partie de l'uranium enrichi à 60% avait été transférée vers un lieu inconnu avant l'attaque américaine.