Irak : Frappe aérienne sur une base des milices pro-iraniennes, un mort et six blessés

Une puissante explosion a secoué une base militaire irakienne utilisée par les Forces de mobilisation populaire (FMP), une coalition de milices soutenues par l'Iran, près de Bagdad. Selon des sources irakiennes, l'attaque a fait un mort et six blessés parmi les combattants des FMP. Le réseau saoudien Al-Hadath a rapporté que des frappes significatives avaient été menées dans la nuit de vendredi à samedi contre des cibles des milices pro-iraniennes au sud de la capitale irakienne. "L'explosion a causé des dommages matériels et des blessures", ont déclaré les FMP dans un communiqué, ajoutant qu'une équipe enquêtait sur l'incident.

D'après les sources des FMP, les frappes ont visé un quartier général de la coalition à la base militaire de Kalso, située à environ 50 km au sud de Bagdad, près de la ville d'Iskandariya. L'attaque, qui s'est déroulée en deux vagues distinctes, aurait été menée par des drones selon des médias irakiens, tandis qu'Al-Hadath a affirmé que trois avions F-35 étaient impliqués. Les États-Unis et Israël ont nié toute participation à l'opération.

Les FMP, qui comptent plus de 100 000 combattants, sont devenues une force officielle rémunérée par le gouvernement irakien après la défaite de l'État islamique. Cette nouvelle légitimité leur a permis de stocker des missiles et des drones et d'opérer plus librement en Syrie, représentant une menace pour les forces américaines et israéliennes dans la région.