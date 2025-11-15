Irak : huit morts dans de nouveaux affrontements tribaux

Huit personnes ont été tuées et neuf autres blessées lors d’affrontements entre membres d’une tribu bédouine dans la province de Wasit, au centre de l’Irak, a indiqué samedi un responsable sécuritaire cité par l’AFP. Les violences ont éclaté tôt le matin dans le village de Kheshan, en raison d’un différend lié à l’exploitation de terres agricoles. Toutes les victimes étaient directement impliquées dans les heurts, selon cette source ayant requis l’anonymat, faute d’autorisation pour s’exprimer publiquement.

Les forces de sécurité irakiennes ont été déployées et ont encerclé la zone afin d’empêcher une extension des combats, mais des échanges sporadiques étaient toujours en cours en milieu de journée. Ce type de rivalités tribales reste courant dans un pays où les structures claniques conservent un poids majeur, souvent plus influent que les autorités locales ou nationales dans certaines régions.

L’Irak demeure marqué par des décennies d’instabilité et de violence depuis l’invasion américaine de 2003 et l’effondrement du régime de Saddam Hussein. Les conflits tribaux, alimentés par les rivalités locales, les questions foncières et la circulation massive d’armes, continuent d’alimenter l’insécurité dans plusieurs provinces. En 2017, l’ONG Small Arms Survey estimait à 7,6 millions le nombre d’armes légères en circulation dans le pays.

Ces affrontements rappellent la fragilité persistante de l’équilibre sécuritaire irakien, malgré une amélioration relative de la situation ces dernières années. Les autorités appellent régulièrement les chefs tribaux à s’engager dans des mécanismes de résolution pacifique des conflits, mais leurs efforts sont souvent contrecarrés par l’accès généralisé aux armes et la persistance des logiques de vengeance entre clans.