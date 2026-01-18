Irak : retrait achevé de la coalition américaine, Bagdad reprend le contrôle hors Kurdistan

L’Irak a annoncé dimanche la fin complète du retrait des forces de la coalition internationale dirigée par les États-Unis des bases situées sur le territoire fédéral irakien, à l’exception de la région autonome du Kurdistan, dans le nord du pays. L’annonce a été faite par le comité militaire chargé de superviser la fin de la mission de la coalition.

« Nous annonçons aujourd’hui la fin de l’évacuation de toutes les bases militaires et de tous les quartiers généraux des conseillers de la coalition dirigée par les États-Unis dans les zones fédérales officielles de l’Irak », a déclaré le comité dans un communiqué. Les sites concernés passent désormais « sous le contrôle total des forces de sécurité irakiennes ».

Cette étape marque l’aboutissement d’un accord conclu en 2024 entre Irak et les États-Unis, prévoyant la fin de la mission militaire de la coalition en Irak d’ici fin 2025, et un retrait progressif de la région du Kurdistan irakien d’ici septembre 2026. Ces derniers mois, seuls des conseillers militaires étrangers restaient déployés dans le pays.

Bagdad précise désormais entrer dans « une phase de relations bilatérales en matière de sécurité » avec Washington, fondée sur la coopération et l’assistance, et non plus sur une présence militaire directe.

Les forces américaines et alliées étaient présentes en Irak et en Syrie depuis 2014 pour combattre le groupe État islamique (EI), qui avait conquis de vastes territoires et proclamé un « califat ». Si l’EI a été défait territorialement en Irak en 2017 et en Syrie en 2019, il continue d’opérer via des cellules dormantes.

Selon les autorités irakiennes, la coordination avec la coalition se poursuivra pour lutter contre l’EI, notamment en Syrie. La coalition conserve un rôle logistique transfrontalier depuis la base aérienne d’Erbil, dans le Kurdistan irakien, où sa présence demeure stratégique.

Malgré une nette baisse des attaques ces dernières années, les services de sécurité restent vigilants face à toute tentative de résurgence du groupe jihadiste.