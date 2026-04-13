Iran : 1 639 exécutions en 2025, un record depuis 1989

L’Iran a procédé à au moins 1 639 exécutions en 2025, un niveau sans précédent depuis 1989, selon un rapport conjoint des organisations Iran Human Rights et Together Against the Death Penalty. Ce chiffre, en hausse de 68 % par rapport à 2024, où 975 personnes avaient été exécutées, souligne une intensification marquée du recours à la peine capitale par les autorités iraniennes.

Les ONG précisent que ce bilan inclut notamment 48 femmes exécutées, et qu’il ne représente qu’un minimum, en raison du manque de transparence du régime. La plupart des exécutions ne sont pas annoncées officiellement, et les données recueillies reposent sur des vérifications indépendantes. Rapporté à l’année, ce chiffre correspond à une moyenne de plus de quatre exécutions par jour.

Selon les auteurs du rapport, il s’agit du nombre le plus élevé depuis le début de leur suivi en 2008, et du plus important recensé depuis les premières années qui ont suivi la révolution islamique. Ils alertent également sur le risque d’une aggravation de cette tendance dans le contexte actuel de tensions internes et externes.

Les organisations de défense des droits de l'homme redoutent en particulier que la peine de mort soit utilisée de manière accrue comme outil de répression, notamment après les manifestations de janvier 2026. Celles-ci ont été sévèrement réprimées, faisant des milliers de morts et des dizaines de milliers d’arrestations. Les ONG estiment que des centaines de manifestants détenus restent aujourd’hui exposés à des condamnations à mort, renforçant les inquiétudes quant à l’évolution de la situation dans le pays.