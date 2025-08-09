Iran : 20 personnes arrêtées pour espionnage présumé au profit du Mossad

Articles recommandés -

L’Iran a annoncé avoir arrêté, ces derniers mois, 20 personnes soupçonnées d’être des agents du Mossad, le service de renseignement israélien. Selon le porte-parole du pouvoir judiciaire, Asghar Jahangiri, certains suspects ont vu les charges abandonnées et ont été libérés, sans préciser leur nombre.

Les autorités préviennent qu’aucune clémence ne sera accordée aux personnes reconnues coupables et qu’elles serviront « d’exemple » à travers des condamnations fermes.

Mercredi, l’Iran a exécuté le scientifique nucléaire Rouzbeh Vadi, reconnu coupable d’espionnage pour Israël et d’avoir transmis des informations sur un autre scientifique tué lors de frappes israéliennes en juin. Jahangiri a indiqué que tous les détails seraient rendus publics une fois les enquêtes achevées. Cette annonce intervient dans un contexte de multiplication des exécutions liées à l’espionnage au profit d’Israël. Selon les médias iraniens, au moins huit condamnations à mort ont été appliquées ces derniers mois pour ce motif. Téhéran accuse régulièrement l’État hébreu de mener des opérations clandestines visant ses infrastructures militaires et nucléaires. Le pouvoir judiciaire insiste sur sa volonté de lutter « sans relâche » contre les activités de renseignement étrangères sur son territoire.