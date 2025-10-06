Iran : "acquittement" de Lennart Monterlos, le cycliste franco-allemand accusé d’espionnage

La justice iranienne a annoncé lundi l’acquittement de Lennart Monterlos, 19 ans, un Franco-Allemand arrêté en juin et poursuivi pour « espionnage » alors qu’il traversait l’Iran à vélo. Le jeune homme avait été interpellé le 16 juin à Bandar-Abbas, dans le sud du pays, au troisième jour de la guerre entre l’Iran et Israël, selon le récit de son arrestation.

Le pouvoir judiciaire explique que, « malgré l’inculpation du procureur », le tribunal révolutionnaire a prononcé l’acquittement en « tenant compte des principes juridiques et des doutes quant à l’infraction ». Les autorités n’avaient jusque-là pas précisé officiellement la nature des accusations portées contre le jeune voyageur, qui avait documenté une partie de son périple sur les réseaux sociaux.

L’affaire avait suscité l’inquiétude de proches et d’observateurs en raison de la jeunesse du prévenu et du contexte régional tendu au moment de son interpellation.

Le cas de Lennart Monterlos s’ajoute à une série d’affaires impliquant des étrangers détenus en Iran ces dernières années, souvent relues à l’aune de tensions géopolitiques.