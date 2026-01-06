Iran : au moins 35 morts et 1 200 arrestations dans la vague de manifestations

La répression de la contestation en Iran a fait au moins 35 morts et environ 1 200 arrestations, selon un rapport publié lundi par l'agence Associated Press. Ces chiffres, fournis par une organisation américaine de défense des droits de l'homme, font état de 29 manifestants tués, quatre enfants et deux membres des forces de sécurité.

Les manifestations, qui durent depuis plus d'une semaine, se sont étendues à plus de 250 localités réparties dans 27 des 31 provinces du pays. De son côté, l'agence Fars, proche des Gardiens de la révolution, a rapporté que quelque 250 policiers et 45 membres des Bassidjis ont été blessés dans les affrontements. Ce mouvement de protestation, déclenché par l'effondrement de la monnaie et l'aggravation de la crise économique suite aux sanctions et à la guerre avec Israël, constitue la plus importante mobilisation depuis les manifestations de 2022 consécutives à la mort de Mahsa Amini.

Dans ce contexte explosif, le président américain Donald Trump a menacé d'une intervention américaine si l'Iran continuait à tuer des manifestants. Sur son réseau social Truth, il a d'abord écrit : "Si l'Iran tue des manifestants, les États-Unis viendront à leur secours. Nous y sommes préparés". Dimanche, il a réitéré ce message devant des journalistes : "S'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, je pense qu'ils seront frappés avec force par les États-Unis".

Parallèlement, la chaîne publique israélienne Kan a révélé lundi soir que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a utilisé le président russe Vladimir Poutine comme canal pour transmettre des messages rassurants à Téhéran, indiquant qu'Israël n'envisage pas de l'attaquer. Ces communications ont eu lieu récemment via des échanges téléphoniques entre Netanyahou et Poutine, sur fond de tensions entre Jérusalem et Téhéran.

En octobre dernier, le président russe avait déjà confirmé avoir été sollicité pour transmettre à l'Iran un message selon lequel Israël ne souhaite pas d'escalade. Lors d'une visite au Tadjikistan, Poutine avait déclaré à l'agence Tass : "Nous poursuivons nos contacts avec Israël et recevons des signaux du leadership israélien nous demandant de transmettre à nos amis iraniens le message d'une volonté israélienne de règlement sans aucune forme de confrontation".

Dimanche, Netanyahou a néanmoins averti devant la Knesset qu'Israël avait transmis à l'Iran un message clair : toute attaque entraînerait de graves conséquences. Les autorités israéliennes restent préoccupées par un possible calcul erroné de Téhéran qui pourrait lancer une frappe préventive par crainte d'être attaqué en premier. Des réunions récentes entre responsables politiques et sécuritaires ont abordé différentes questions stratégiques, notamment le dossier iranien.