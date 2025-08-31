Iran : climat de vengeance contre les détenus après la frappe israélienne sur la prison d'Evin

Articles recommandés -

Le régime iranien exercerait des représailles contre les détenus de la prison d'Evin, située près de Téhéran, suite à l'attaque israélienne de juin dernier dans le cadre de la "guerre des 12 jours", révèle le Sunday Times britannique.

Selon des avocats et d'anciens détenus, une "atmosphère de vengeance" règne actuellement dans l'établissement pénitentiaire. Plus d'une centaine de prisonniers, dont beaucoup arrêtés pour leur participation aux manifestations pro-démocratiques, risquent désormais l'exécution sous l'accusation d'espionnage au profit d'Israël.

Justice expéditive et climat de terreur

Les témoignages recueillis dénoncent une justice expéditive. "Dans de nombreux cas, l'autorité judiciaire prononce des condamnations à mort rapidement et sans procédure ordonnée", explique un avocat cité par le journal. Un magistrat aurait même justifié ces sentences en déclarant que "des généraux et d'autres responsables ont été tués, il faut donc se venger."

Négligence lors de l'attaque

L'enquête révèle que le directeur de la prison avait été alerté avant la frappe du 23 juin, mais qu'il n'avait évacué ni les détenus ni le personnel, s'enfuyant seulement avec quelques collègues. Une détenue, ensevelie sous les décombres, accuse le régime d'avoir transformé les prisonniers en "boucliers humains". Elle témoigne avoir vu des soldats iraniens reprocher aux gardiens et agents de renseignement de ne pas avoir évacué les lieux.

Symbole de la répression

La prison d'Evin, construite sous le Shah mais devenue depuis la révolution de 1979 un symbole de la répression islamiste, abrite opposants politiques, critiques du régime, intellectuels et personnalités de haut profil. Des exécutions y sont régulièrement pratiquées.

Après le début de la guerre, plusieurs détenus célèbres avaient écrit au chef de l'autorité judiciaire iranienne pour demander leur libération, arguant que la prison n'était pas protégée. Cette correspondance pourrait aujourd'hui se retourner contre eux dans le climat de suspicion actuel.