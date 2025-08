Iran : création d’un Conseil de défense pour renforcer ses forces armées

Articles recommandés -

Le Conseil suprême de la sécurité nationale (SNSC) iranien a approuvé, ce dimanche, la création d’un Conseil national de défense, selon la télévision d’État. Présidé par le président iranien, ce nouvel organe réunira les hauts commandants militaires, le chef d’état-major des forces armées, les commandants des Gardiens de la révolution et de l’armée, ainsi que des ministres clés.

Sa mission, selon l’agence Fars, est de « réexaminer les stratégies de défense » et de « renforcer les capacités des forces armées iraniennes », dans le cadre d’une refonte structurelle de l’appareil sécuritaire du pays. Cette décision intervient après une guerre de 12 jours avec Israël en juin 2025, marquée par des frappes israéliennes sur des sites nucléaires et des pertes importantes, notamment des commandants et scientifiques iraniens. Le SNSC, présidé par le président et supervisé par le Guide suprême Ali Khamenei, cherche ainsi à centraliser la prise de décision militaire face aux tensions régionales croissantes. Cette initiative reflète une volonté de renforcer la résilience de l’Iran, tout en répondant aux critiques internes sur les failles révélées par le conflit.