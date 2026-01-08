Iran : de hauts dignitaires du régime ont soumis des demandes de visas à la France

Le journaliste franco-iranien Emmanuel Razavi a révélé dans l’émission Points de Vue du Figaro, que plusieurs hauts responsables iraniens appartenant au clan réformiste cherchent à obtenir des visas français pour leurs familles.

Ces démarches interviennent dans le contexte de manifestations d'envergure en Iran qui ont éclaté pour protester contre la crise économique et qui visent désormais directement le pouvoir. Le régime serait aux abois, et le guide suprême aurait lui-même mis au point un plan de fuite en Russie pour le cas où la répression du mouvement de protestation échouerait.

« Depuis 24 heures, des dignitaires de haut rang du clan réformiste – dont le président de l’Assemblée islamique – tentent d’obtenir des visas pour leurs proches via un avocat parisien », a déclaré Emmanuel Razavi. Selon lui, une vingtaine de familles de très hauts dignitaires ont fait cette démarche.

D’après le journaliste, ces réformateurs, proches du président iranien, sont impliqués dans des activités criminelles transnationales, notamment le trafic de drogue avec des mafias colombiennes, mexicaines et vénézuéliennes, le trafic d’armes, la prostitution et le trafic d’œuvres d’art.

Emmanuel Razavi a souligné les liens étroits que ces personnalités entretiennent avec le ministère français des Affaires étrangères : « La France est perçue comme un pays d’accueil par ces dignitaires, depuis qu’elle avait accueilli l’ayatollah Khomeini avant son retour en Iran pour proclamer la République islamique. »