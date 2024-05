Iran : des dizaines de milliers de personnes assistent aux cérémonies funéraires pour le président Raïssi

Des dizaines de milliers d’Iraniens se sont rassemblés mardi matin pour le début des cérémonies de funérailles du président Ebrahim Raïssi à Tabriz, le chef-lieu de la province de l’Azerbaïdjan oriental où il est décédé dans le crash de son hélicoptère.

Une foule immense couvrait la principale place de la ville, brandissant des drapeaux et des portraits du président décédé à 63 ans et des sept autres victimes du crash. Les huit cercueils recouverts du drapeau iranien ont été conduits sur un camion à travers la foule.

Le pays craint des événements similaires à ceux survenus lors de l'enterrement de Qassem Soleimani, commandant de la Force Qods des Gardiens de la révolution, au cours duquel des centaines de personnes ont été tuées à la suite d'une bousculade dans la foule.

L’Iran a décrété lundi un deuil de cinq jours, et les funérailles du président se poursuivront dans l’après-midi dans la ville sainte de Qom, au sud de Téhéran. Elles continueront mercredi dans la capitale iranienne et jeudi à Machhad (nord-est), où il sera enterré.

Le cortège funéraire parcourra près de 2000 km à travers le pays. Trois jours pendant lesquels le régime veut montrer que le peuple iranien est uni, tandis que les opposants au régime dénoncent une vaste manipulation médiatique. "Ce n’est que de la propagande : ils prennent des gens souvent très pauvres, et ils les payent pour grossir les rangs. Dans mon entourage, je ne connais pratiquement personne qui va y aller. Il n’y a que les extrémistes qui sont vraiment en deuil. Dans les rues, les gens sont joyeux", a affirmé l'un de ces dissidents, cité par Franceinfo. De nombreuses images filmées après l'annonce de la mort du président et circulant sur les réseaux sociaux montraient en effet des Iraniens dansant dans la rue et faisant la fête. Dans certains endroits, des feux d'artifice ont même été tirés pour célébrer la disparition du "boucher de Téhéran".

Ebrahim Raïssi, qui présidait l’Iran depuis 2021, est décédé dans l’accident de l’hélicoptère qui l’amenait dimanche vers Tabriz après avoir assisté à l’inauguration conjointe d’un barrage avec son homologue azéri, Ilham Aliyev, à la frontière commune entre les deux pays. Une enquête est encours pour déterminer les causes du crash.

Parmi les huit personnes à bord de l’appareil, figuraient le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, 60 ans, le gouverneur de la province de l’Azerbaïdjan oriental, un imam et le chef de l’équipe de sécurité du président.

Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a chargé le vice-président Mohammad Mokhber, 68 ans, d’assumer les fonctions de président par intérim, avant l’élection présidentielle dont la date a été fixée au 28 juin.