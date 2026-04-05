Iran : des frappes israéliennes auraient paralysé un complexe pétrochimique stratégique

Des frappes israéliennes auraient gravement perturbé l’un des principaux pôles industriels de l’Iran, entraînant l’arrêt total de la production du complexe pétrochimique de Bandar Imam, dans la province du Khuzestan, a rapporté le New York Times. Un responsable iranien a confié au quotidien américain que les attaques ont visé des infrastructures clés alimentant l’ensemble du site.

Les frappes se sont concentrées sur deux unités techniques, Fajr 1 et Fajr 2, essentielles à l’approvisionnement en électricité, en gaz et en eau industrielle de plus de 50 installations pétrochimiques. Leur mise hors service a provoqué une paralysie immédiate de la production. Ces infrastructures jouent également un rôle crucial dans l’alimentation électrique de centaines de milliers d’habitants de la région, en particulier durant les mois d’été.

Le complexe de Bandar Imam est considéré comme l’un des piliers de l’économie iranienne, avec une production annuelle estimée à 72 millions de tonnes de produits chimiques et dérivés. Il emploie une large part de la population locale et alimente des secteurs variés, allant des plastiques aux engrais, en passant par le textile et le matériel médical. Selon des responsables du ministère iranien du Pétrole, la remise en état des installations endommagées pourrait prendre jusqu’à deux ans, un délai qui accentue l’impact économique de ces frappes.

Les autorités locales ont fait état d’un bilan humain de cinq morts et environ 170 blessés. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d’importants incendies et des colonnes de fumée s’élevant du site, qui a été évacué après les bombardements. D’autres installations pétrochimiques de la zone, notamment celles de Razi et Karoun, auraient également été touchées.

Cette attaque s’inscrit dans une série d’opérations intensifiées menées récemment contre des infrastructures stratégiques iraniennes, incluant des sites industriels, des centres de recherche, des aéroports et des ports. Le secteur pétrochimique représente près d’un quart des exportations du pays et constitue une source essentielle de revenus, estimée entre 10 et 15 milliards de dollars par an, dans un contexte de réduction de la dépendance au pétrole.