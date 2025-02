Iran : des hauts gradés pressent Khamenei d'accélérer le programme nucléaire

Des officiers supérieurs de l'armée iranienne ont appelé le Guide suprême Ali Khamenei à revenir sur sa "fatwa" interdisant à Téhéran de développer l'arme nucléaire. Selon le Sunday Telegraph, suite à cette intervention des dirigeants des Gardiens de la Révolution, Khamenei aurait déclaré que l'Iran doit posséder l'arme nucléaire pour faire face aux "menaces existentielles posées par l'Occident". Dans une interview au New York Post, le président américain Donald Trump a exprimé son souhait de parvenir à un accord nucléaire avec l'Iran, affirmant que si un tel accord était conclu, "Israël ne la bombardera pas".

Le Telegraph rapporte que plusieurs hauts officiers ont effectué un revirement ces derniers mois, particulièrement depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, et font désormais pression pour le développement d'une bombe nucléaire. L'un d'eux aurait déclaré : "L'Iran n'a jamais été aussi vulnérable, et c'est peut-être la dernière chance d'y parvenir avant qu'il ne soit trop tard".

Une autre source iranienne a indiqué que le refus de Khamenei de négocier avec Washington, qui apparaît comme l'une des seules voies de survie du régime, le conduit vers l'effondrement. Ces propos font écho aux inquiétudes d'autres commandants des Gardiens de la Révolution, qui craignent que l'absence de dialogue avec les États-Unis ne précipite la chute du régime iranien.

La semaine dernière, le président Trump a vivement démenti les informations concernant un plan américano-israélien d'attaque contre l'Iran. "Je veux que l'Iran soit un grand pays prospère, mais un pays qui ne peut pas posséder d'armes nucléaires", a-t-il écrit. "Les informations selon lesquelles les États-Unis, en collaboration avec Israël, s'apprêtent à 'réduire l'Iran en miettes' sont très exagérées".

Trump a souligné sa préférence pour la signature d'un "nouvel accord nucléaire vérifié qui permettrait à l'Iran de croître et de prospérer en paix", ajoutant qu'il fallait "commencer à y travailler immédiatement et organiser une grande célébration au Moyen-Orient lorsque l'accord sera signé et finalisé".