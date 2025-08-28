Iran : des images satellites révèlent le nettoyage accéléré d'un site nucléaire ciblé par Israël

Articles recommandés -

L’Iran mène une vaste opération de déblaiement sur un site nucléaire stratégique de Téhéran, frappé par des raids israéliens en juin, a rapporté mercredi l’agence Reuters. Des images satellites analysées par l’Institute for Science and International Security (ISIS), dirigé par l’ancien inspecteur de l’ONU David Albright, montrent "un effort significatif pour démolir rapidement les bâtiments endommagés ou détruits, probablement afin d’effacer des preuves liées au développement d’armes nucléaires".

Le site en question, connu sous les noms de Mojdeh ou Lavisan II, se trouve à proximité de l’Université Malek Ashtar, considérée comme un centre clé pour la recherche militaire iranienne. Il a été ciblé à deux reprises le 18 juin par l’armée israélienne, dans le cadre d’une vaste opération militaire contre plusieurs centaines d’objectifs en Iran.

Lors de la première frappe, plusieurs bâtiments ont été touchés, dont l’un rattaché à l’Institut de physique appliquée et un autre soupçonné d’être lié au groupe Shahid Karimi, sanctionné par les États-Unis pour ses activités dans les programmes de missiles et d’explosifs. Une seconde frappe a ensuite détruit entièrement le bâtiment de physique appliquée, endommagé un centre de sécurité et rasé un atelier de production.

Des images satellites de Maxar Technologies, datées du 20 juin, ont confirmé les destructions. Celles du 3 juillet montraient le début des travaux de déblaiement, et celles du 19 août révèlent que le site a désormais été entièrement nettoyé, y compris les installations suspectées d’être liées au groupe Shahid Karimi.

Pour l’institut, "la rapidité avec laquelle l’Iran a démoli et déblayé ces bâtiments cruciaux semble viser à empêcher d’éventuelles inspections futures de recueillir des preuves liées à des activités nucléaires militaires".

Ces révélations interviennent alors que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) mène des discussions à Téhéran afin de relancer ses inspections, suspendues après la guerre entre Israël et l’Iran du 13 au 24 juin et les frappes américaines du 22 juin contre les sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan.

Parallèlement, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne s’apprêtent à enclencher dès jeudi le processus visant à réimposer des sanctions de l’ONU contre l’Iran, l’accusant de violer l’accord nucléaire de 2015 destiné à empêcher Téhéran d’acquérir l’arme atomique.