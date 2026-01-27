Iran : des Juifs accusés d'avoir participé aux manifestations arrêtés

Plusieurs membres de la communauté juive d'Iran ont été arrêtés ces derniers jours par les autorités, accusés d’implication dans les manifestations qui secouent le pays, ont indiqué des sources proches de la communauté. Ces informations ont émergé après des semaines de fortes restrictions d’Internet à travers le pays. La communauté juive dément toute participation aux protestations et affirme que ces arrestations reposent sur une erreur. Des démarches seraient en cours afin d’obtenir la libération rapide des personnes interpellées.

Ces arrestations interviennent dans un climat marqué par des rumeurs persistantes faisant état de victimes juives lors de la répression des manifestations. Selon les sources interrogées, aucune information confirmée ne fait état, à ce stade, de blessés ou de morts au sein de la communauté juive. Les responsables communautaires assurent que leurs membres ont cherché à se tenir à l’écart des foyers de contestation et à afficher une loyauté sans équivoque envers le régime, afin d’éviter toute suspicion.

Malgré les tensions, la communauté juive iranienne s’efforce de maintenir une vie religieuse et sociale aussi normale que possible. Les synagogues restent ouvertes, les prières et les cours religieux se poursuivent, et les établissements scolaires fonctionnent normalement. Parallèlement, les représentants des minorités reconnues en Iran, dont le député juif au Parlement iranien, Homayoun Sameh, ont publié une déclaration exprimant leur soutien au régime, tout en condamnant Israël et les États-Unis dans le contexte des troubles actuels.

La situation s’inscrit dans une répression d’ampleur menée par les autorités iraniennes. Selon des informations publiées par le New York Times, le guide suprême Ali Khamenei aurait donné, dès le 9 janvier, des instructions au Conseil suprême de sécurité nationale pour écraser les manifestations "par tous les moyens nécessaires". Des responsables iraniens ont affirmé que les forces de sécurité avaient reçu l’ordre de "tirer pour tuer" et de faire preuve d’une fermeté absolue.

L’ampleur humaine de cette répression est documentée par l’organisation de défense des droits humains HRANA, basée aux États-Unis. D’après son dernier rapport, 5 459 décès liés aux manifestations ont été confirmés, la grande majorité concernant des manifestants. L’organisation précise toutefois que plus de 17 000 autres décès sont encore en cours de vérification, portant le bilan total estimé à environ 22 490 morts depuis le début de la répression.