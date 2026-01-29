Iran : des médecins arrêtés pour avoir soigné des manifestants blessés

La répression menée par les autorités iraniennes contre le mouvement de contestation s’étend désormais au corps médical. Selon des informations rapportées par The Guardian et des organisations de défense des droits humains, plusieurs médecins et secouristes bénévoles ont été arrêtés ces derniers jours pour avoir pris en charge des manifestants blessés lors des violences liées aux protestations.

D’après l’ONG Hengaw, basée en Norvège, au moins neuf professionnels de santé ont été interpellés pour avoir soigné des blessés en dehors des structures officielles. Les militants dénoncent une campagne ciblée visant à dissuader le personnel médical de venir en aide aux victimes de la répression.

Le cas d’Alireza Golchini illustre la brutalité de cette politique. Ce chirurgien de 52 ans, originaire de Qazvin dans le centre de l’Iran, a été arrêté après avoir diffusé son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux, invitant les manifestants blessés à le contacter s’ils avaient besoin de soins. Il est poursuivi pour "moharebeh", une accusation de "guerre contre Dieu", passible de la peine de mort.

Selon son cousin, Nima Golchini, installé au Canada, l’arrestation s’est déroulée avec une extrême violence. Le médecin aurait été interpellé devant sa femme et son fils de 11 ans, violemment frappé, avec le bras et plusieurs côtes fracturés, avant d’être traîné hors de son domicile. "Ma famille est terrifiée", a-t-il confié au Guardian, ajoutant que son cousin n’avait fait que respecter son serment de médecin en cherchant à sauver des vies.

Les défenseurs des droits humains estiment que ces arrestations constituent une mesure de représailles contre les soignants refusant d’abandonner les blessés. Hossein Raeesi, avocat iranien spécialisé dans les droits humains et aujourd’hui en exil, affirme qu’il s’agit d’une stratégie délibérée du régime pour intimider le secteur médical et empêcher toute assistance aux manifestants.

Cette nouvelle vague d’arrestations suscite une vive inquiétude parmi les organisations internationales, qui alertent sur les risques encourus par les médecins et infirmiers en Iran, désormais exposés à de lourdes poursuites pénales pour avoir accompli leur mission humanitaire la plus élémentaire.