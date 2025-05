Iran : exécution d'un homme accusé d'espionnage au profit d'Israël

Un citoyen iranien a été exécuté ce mercredi en Iran après avoir été reconnu coupable d'espionnage au profit d'Israël. Selon un rapport publié sur le site d'information Mizan, rattaché au parquet iranien, Fedram Madani, résidant de Téhéran, a été exécuté par pendaison après que son appel contre sa condamnation a été rejeté.

Cette exécution s'inscrit dans une politique répressive de plus en plus intensive menée par la République islamique, qui utilise massivement la peine de mort contre ses opposants présumés et les personnes accusées d'activités considérées comme subversives.

L'Iran a procédé à au moins 975 exécutions l'année dernière, selon un rapport conjoint de l'organisation iranienne des droits de l'homme (IHR), basée en Norvège, et de l'organisation française "Ensemble contre la peine de mort". Ce chiffre constitue un record depuis que l'IHR a commencé à enregistrer les exécutions en Iran en 2008.

Les deux organisations dénoncent une "escalade effroyable" de l'utilisation de la peine de mort par les autorités iraniennes. "Ces chiffres révèlent une escalade horrible dans l'utilisation de la peine de mort par la République islamique en 2024", indique leur rapport, qui accuse l'Iran d'instrumentaliser les exécutions comme "un outil clé de répression politique".

Mahmoud Amiri-Moghadam, directeur de l'IHR, dresse un constat alarmant de la situation : "Ces exécutions font partie de la guerre menée par la République islamique contre son propre peuple pour maintenir son emprise sur le pouvoir."

Les statistiques révèlent une intensification particulièrement marquée en fin d'année : "En moyenne, cinq personnes ont été exécutées chaque jour au cours des trois derniers mois de cette année, alors que la menace de guerre entre l'Iran et Israël augmentait", précise Amiri-Moghadam.