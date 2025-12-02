Iran : face au recul du port du hijab, des députés accusent la justice de laxisme

Plus de 150 députés iraniens ont publiquement dénoncé le manque d’application des lois sur le port obligatoire du hijab, selon des médias d’État. Dans une lettre adressée au chef du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Mohseni Ejei, 155 des 290 parlementaires accusent la justice de « rester passive » alors que de plus en plus de femmes apparaissent tête nue dans l’espace public, notamment à Téhéran. Ils estiment que l’absence de mise en œuvre des textes existants « ouvre la voie à la nudité et à d’autres comportements anormaux », la « nudité » désignant en Iran des vêtements jugés inappropriés.

Depuis la Révolution islamique de 1979, les femmes sont tenues de couvrir entièrement leurs cheveux et de porter des tenues amples. Mais la contestation a pris de l’ampleur depuis la mort de Mahsa Amini en 2022, après son arrestation par la police des mœurs pour un voile jugé mal porté. Le mouvement de désobéissance civile né de cette affaire a durablement modifié les comportements dans les grandes villes.

Le président Massoud Pezeshkian, arrivé au pouvoir en juillet 2024, s’oppose à l’idée de contraindre les femmes à porter le voile et avait refusé de promulguer une loi adoptée par le Parlement alourdissant drastiquement les sanctions. Une position qui alimente la colère des conservateurs.

Ces derniers mois, les autorités ont fermé des cafés et restaurants accusés de ne pas appliquer les règles du hijab ou de servir de l’alcool, interdit en Iran. Le bureau du Guide suprême a lui-même été critiqué par les ultraconservateurs pour avoir publié la photo d’une jeune combattante tuée en juin, apparaissant non voilée avec une simple casquette.