Iran : fermeture du grand bazar de Téhéran, le rial poursuit sa chute

Le grand bazar de Téhéran a fermé mardi après des sit-in de commerçants, alors que les manifestations se poursuivent dans la capitale iranienne, selon l’agence AP.

Des témoins ont indiqué que les forces de sécurité ont dispersé les protestataires à l’aide de gaz lacrymogènes.

La fermeture de ce centre névralgique de la vie économique et politique iranienne laisse présager une poursuite de la mobilisation. Le rial iranien a de nouveau chuté, atteignant environ 1,46 million pour un dollar, un plus bas historique.

Des organisations de défense des droits humains font état d’au moins 35 morts depuis le début des manifestations il y a dix jours.

Plus de 1.200 personnes auraient également été arrêtées par les autorités.

La situation économique devrait encore se dégrader après la décision de la banque centrale de réduire l’accès aux dollars subventionnés. Cette mesure risque d’entraîner une hausse immédiate des prix pour des consommateurs déjà éprouvés par les sanctions.

Selon des médias iraniens, les prix de produits de base, comme l’huile, la volaille ou le fromage, ont fortement augmenté. Dans une allocution télévisée, le président Massoud Pezeshkian a reconnu l’ampleur de la crise. « Nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement gère tout seul », a-t-il déclaré, évoquant des « capacités limitées ».

Il a mis en cause l’inflation, les sanctions internationales et des choix économiques passés.

Les manifestations touchent désormais plus de 250 localités dans la majorité des provinces du pays. Les autorités rapportent de leur côté des centaines de blessés parmi les forces de sécurité. Ces troubles représentent l’un des défis économiques et sociaux les plus sérieux pour la République islamique depuis des années.