Iran isolé et États-Unis maîtres du jeu : l'analyse de Pierre Razoux après les frappes israéliennes

Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques (FMES) et historien spécialiste des conflits contemporains, a livré une analyse sur i24NEWS concernant les récentes tensions au Moyen-Orient. Selon lui, trois enseignements majeurs émergent de cette séquence de douze jours de guerre.

L'efficacité militaire israélienne impressionnante

L'historien souligne d'abord l'efficacité remarquable des services de renseignement israéliens et des capacités de frappe en profondeur de Tsahal, qui ont "ébahi l'ensemble des observateurs militaires". Cette démonstration de force confirme la supériorité technologique et opérationnelle d'Israël dans la région.

La prédominance du politique sur le militaire

Le directeur de la FMES insiste sur "l'étroite imbrication entre le militaire et le politique" dans les trois camps - Israël, Iran et États-Unis. C'est l'échelon politique qui dicte le narratif, les objectifs et la fin des hostilités, rappelant que la guerre reste un instrument politique.

Le grand retour américain au Moyen-Orient

Contrairement aux analyses prédisant un désengagement américain, Razoux observe "le grand retour des États-Unis dans la région". Washington reste "complètement maître du jeu" et Donald Trump souhaite capitaliser sur ce succès pour négocier un "grand bargain" avec l'Iran, dépassant la seule question nucléaire.

L'Iran dans l'isolement diplomatique

Le régime iranien, bien qu'ayant survécu, se trouve aujourd'hui "extrêmement isolé". Même la Russie l'a "lâché de facto" et la Chine refuse de compromettre ses relations avec Washington pour Téhéran. Cette situation rappelle à Razoux la fin de la guerre Iran-Irak en 1988, quand Khomeini avait dû "boire la coupe de poison".

Perspectives nucléaires inquiétantes

L'adoption par le Parlement iranien d'une loi rompant la coopération avec l'AIEA constitue un signal préoccupant. Razoux craint que le régime iranien, désormais divisé et isolé, ne soit tenté de "poursuivre dans la voie nucléaire" à l'image de l'Inde, du Pakistan ou de la Corée du Nord.