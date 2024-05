Iran : Khamenei critique les efforts de normalisation de pays arabes avec Israël

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que les efforts en cours pour normaliser les relations entre Israël et les pays arabes ne résoudront pas la crise au Moyen-Orient et que les Palestiniens devraient "décider de la manière de traiter avec les sionistes".

"Certains pensent qu'en forçant les pays voisins à normaliser leurs liens (avec Israël), le problème sera résolu", a déclaré M. Khamenei. "Ils se trompent."

Les propos de M. Khamenei sont intervenues après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré lundi que Washington était presque prêt à proposer à l'Arabie saoudite un ensemble de mesures de sécurité si celle-ci normalisait ses relations avec Israël. L'Arabie saoudite avait entamé des pourparlers en vue d'une éventuelle normalisation avec Israël, mais ceux-ci ont été interrompus lorsque la guerre avec le Hamas a éclaté. L'Iran ne reconnaît pas Israël et a fait du soutien à la cause palestinienne une pièce maîtresse de sa politique étrangère depuis la révolution islamique de 1979. "La Palestine devrait leur revenir (aux Palestiniens)", a affirmé M. Khamenei. "Ils devraient former leur propre régime, leur propre système, et c'est ce système qui devrait décider de la manière de traiter les sionistes."