Iran : Khamenei réaffirme avec force son soutien au port obligatoire du hijab

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a réaffirmé avec force son soutien au port obligatoire du hijab, alors que de plus en plus d’Iraniennes défient ouvertement le strict code vestimentaire imposé depuis la Révolution islamique de 1979. Sa prise de position intervient au moment où les ultraconservateurs critiquent une application jugée trop laxiste de cette loi.

La veille, plus de la moitié du Parlement, dominé par les conservateurs, avait reproché à la justice de ne pas faire respecter de manière suffisamment rigoureuse l’obligation de porter le voile. La tension a été accentuée par une polémique inhabituelle : le bureau de Khamenei a été ciblé par les ultraconservateurs après la publication, dans un journal officiel, de la photo d’une jeune Iranienne non voilée, tuée lors de la guerre de douze jours avec Israël en juin dernier. Sur le cliché, la jeune femme apparaît tête découverte, coiffée d’une casquette.

Lors d’une rencontre avec un groupe de femmes, Khamenei a martelé : « Dans la République islamique, il a été démontré qu’une femme musulmane portant le hijab peut progresser davantage que les autres dans tous les domaines et jouer un rôle actif dans la société comme à la maison. »

Ces déclarations interviennent alors que des milliers d’Iraniennes bravent régulièrement le port obligatoire du hijab depuis les grandes manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, en septembre 2022, après son arrestation pour « tenue inappropriée ». Ce mouvement de contestation a profondément ébranlé le pays. Le gouvernement de Massoud Pezeshkian, arrivé au pouvoir en 2024, maintient pour sa part qu’aucune femme ne doit être contrainte de porter le voile, une position qui oppose désormais l’exécutif au camp conservateur.