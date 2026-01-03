Iran : Khamenei reconnaît des revendications "justes" mais ordonne de "remettre à leur place" les émeutiers

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a tenu samedi un discours ferme à l’égard des manifestations qui secouent le pays depuis une semaine. S’il a reconnu le caractère « juste » des revendications économiques portées par une partie des protestataires, il a averti que les « émeutiers » devaient être « remis à leur place ».

S’exprimant à Téhéran lors d’une cérémonie religieuse chiite, Ali Khamenei a admis que les difficultés économiques à l’origine du mouvement étaient réelles. « Les autorités du pays le reconnaissent, le président et d’autres responsables de haut rang s’efforcent de résoudre ce problème », a-t-il déclaré, soulignant que les commerçants avaient raison de protester contre la dégradation de leurs conditions de vie. « C’est tout à fait juste », a-t-il ajouté.

Mais le ton s’est durci lorsqu’il a évoqué les débordements liés aux rassemblements. « Nous dialoguons avec les manifestants (…) mais il est inutile de dialoguer avec les émeutiers », a affirmé le guide suprême, estimant que ces derniers devaient être traités avec fermeté par les forces de sécurité.

Les manifestations, déclenchées par la hausse des prix et la dégradation du pouvoir d’achat, se sont progressivement étendues à plusieurs villes du pays et ont pris, dans certains cas, une tournure politique. Des slogans hostiles au régime ont été entendus, rappelant les vagues de contestation précédentes qui ont ébranlé la République islamique ces dernières années.

Les autorités iraniennes ont jusqu’ici alterné messages d’apaisement et démonstrations de force. Les forces de sécurité ont procédé à des arrestations, tandis que les médias officiels dénoncent des « troubles orchestrés » par des acteurs étrangers.

Les propos d’Ali Khamenei illustrent cette ligne de crête : reconnaître la crise économique pour désamorcer la colère populaire, tout en réaffirmant l’autorité du régime face à toute contestation jugée menaçante. Alors que le mouvement entre dans sa deuxième semaine, l’évolution de la réponse gouvernementale pourrait s’avérer décisive pour la stabilité du pays.