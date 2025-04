Iran : des matériaux pour missiles à l'origine de l'explosion au port de Bandar Abbas

Les autorités peinent à maîtriser le feu qui ravage le principal port commercial du pays, alors que des explosions de conteneurs et l'émission de gaz toxiques menacent la population locale. L'incendie qui s'est déclaré samedi dans le port de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, continue de s'intensifier malgré les efforts des équipes de secours. Le bilan s'élève désormais à 18 morts et 750 blessés, selon les chiffres communiqués dimanche. Selon une source proche des Gardiens de la Révolution citée par le New York Times, la substance qui a pris feu lors de l'explosion serait du perchlorate de sodium, un composant essentiel du carburant utilisé dans la fabrication de missiles. Cette révélation conforte les premières analyses de l'Associated Press qui évoquait "une mauvaise manipulation d'une cargaison de carburant solide destiné aux missiles balistiques iraniens", selon la société de sécurité maritime Ambrey.

"L'intensité du feu dans le port augmente et il existe un risque que l'incendie se propage à d'autres zones et conteneurs", a rapporté la télévision iranienne dimanche. Les équipes d'urgence tentent d'éteindre les flammes depuis la mer et les airs, mais se heurtent à des vents défavorables qui compliquent leurs interventions. Face à la situation, les autorités ont ordonné la fermeture des écoles, universités et bureaux dans la ville de Bandar Abbas. Le ministère de la Santé a recommandé aux habitants de la province d'Hormozgan "de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre en raison de la propagation de gaz toxiques suite à l'explosion".

Le gouvernement iranien maintient toutefois que l'explosion serait due à une négligence dans le stockage de produits chimiques. "Les autorités avaient précédemment averti le port des dangers potentiels liés au stockage de ces produits", a précisé Hossein Zafari, porte-parole de l'organisation iranienne de gestion des crises. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent l'ampleur du désastre : "Mon camion est complètement détruit et mon ami est mort", témoigne un homme debout près du corps de son collègue. Dans un autre enregistrement, on entend des cris : "Reculez ! Dites au pétrolier de partir ! Ça va exploser ! Mon Dieu, ça explose ! Tout le monde doit évacuer !" Ce port stratégique, situé près du détroit d'Ormuz, représente la principale porte d'entrée commerciale de l'Iran, avec 70% des marchandises du pays y transitant annuellement.