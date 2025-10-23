Iran : la vidéo du mariage de la fille d’un haut responsable du régime provoque un scandale

L’Iran est secoué depuis plusieurs jours par la diffusion d’une vidéo montrant le mariage de la fille d’Ali Shamkhani, haut responsable du régime, conseiller du Guide suprême Ali Khamenei et ancien secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. La séquence, largement partagée sur les réseaux sociaux iraniens, a provoqué une vague d’indignation dans le pays et au-delà.

https://x.com/i/web/status/1979750598556914145 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La vidéo, datée d'avant la guerre des 12 jours entre l'Iran et Israël, montre Shamkhani conduisant sa fille à la cérémonie. Celle-ci apparaît dans une robe dénudée qualifiée d' « indécente » par les opposants au conseiller de Khamenei. Et pour cause, les épaules découvertes et le décolleté plongeant de la robe étant en contradiction flagrante avec le code vestimentaire strict imposé aux femmes en République islamique. La tenue de l'épouse de Shamkhani est aussi très décolletée. Le faste du mariage, perçu comme luxueux et ostentatoire, a également suscité la colère d’une population frappée par une crise économique sévère.

Selon plusieurs sources citées par les médias iraniens, la publication de la vidéo pourrait résulter d’une rivalité interne au régime. Une source proche du cabinet de l’ancien président Hassan Rohani a condamné publiquement la cérémonie, la qualifiant d’« acte honteux et contraire aux valeurs islamiques ». Dans le même temps, des rumeurs persistantes accusent des proches de Rohani d’être à l’origine de la fuite, en représailles contre Shamkhani.

Cette hypothèse fait suite à des propos récents de Shamkhani affirmant que Rohani, alors président, avait été informé « en temps réel » de la destruction du vol PS752 d’Ukraine International Airlines, abattu par erreur par les Gardiens de la révolution le 8 janvier 2020. Cette version contredit la position officielle du gouvernement de l’époque, qui affirmait n’avoir appris la vérité que plusieurs jours après la tragédie. Shamkhani aurait même déclaré que le bureau du Guide suprême Khamenei avait initialement tenté d’imputer l’incident aux systèmes de défense américains.

La seule réaction de Shamkhani à la polémique entourant le mariage de sa fille a été un post sur X dans lequel il s'adresse à Israël : « Salauds, je suis encore en vie ! », a-t-il écrit en hébreu et en persan, référence à la tentative d’assassinat dont il aurait été la cible en juin. Son message semble suggérer que l'Etat hébreu serait, selon lui, à l'origine de la diffusion de la vidéo.

Après la diffusion de la vidéo, plusieurs organisations des droits des femmes ont dénoncé l'hypocrisie du régime.