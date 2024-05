Iran : les conservateurs restent à la tête du parlement après le second tour des élections

Les conservateurs et ultraconservateurs ont renforcé leur emprise sur le Parlement en Iran à l'issue du second tour des législatives qui s'est déroulé vendredi pour compléter le scrutin tenu en mars.

Les candidats considérés comme affiliés aux camps conservateurs et ultraconservateurs, qui soutiennent le gouvernement du président Ebrahim Raïssi, ont remporté la majorité des 45 sièges qui restaient à pourvoir, selon des résultats donnés samedi par le ministère de l'Intérieur. Ce second tour avait été rendu nécessaire dans les circonscriptions où les candidats avaient recueilli moins de 20% des suffrages aux législatives du 1er mars. Ce scrutin avait été marqué par une abstention record depuis le début de la République islamique en 1979, seuls 25 millions des 61 millions d'électeurs inscrits ayant voté dans un pays de 85 millions d'habitants.

Les conservateurs cherchent à imposer davantage de restrictions culturelles et sociales fondées sur la charia islamique, notamment en exigeant que les femmes portent le voile islamique en public. Ils expriment également leur hostilité à l'égard de l'Occident, en particulier des États-Unis. Les hommes politiques appelant à un changement du gouvernement du pays, connus sous le nom de réformistes, n'ont généralement pas été autorisés à se présenter aux élections. Ceux qui appellent à des réformes radicales ou à l'abandon du système théocratique iranien ont également été interdits ou n'ont pas pris la peine de s'inscrire comme candidats.

Le ministre iranien de l'intérieur, Ahmad Vahidi, a déclaré que l'élection avait été marquée par une "bonne participation", sans donner plus de détails. "Toutes les personnes élues ont obtenu un nombre de voix relativement bon et acceptable", a-t-il affirmé. Le résultat doit être approuvé par un organe de contrôle constitutionnel. Cette approbation est attendue pour la semaine prochaine. Le nouveau parlement entrera en fonction le 27 mai. En Iran, le parlement joue un rôle secondaire dans la gouvernance du pays, même s'il peut intensifier la pression sur l'administration lorsqu'il se prononce sur le budget annuel et d'autres projets de loi importants. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a le dernier mot sur toutes les questions importantes concernant l'État.