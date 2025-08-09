Iran : les derniers scientifiques nucléaires placés en lieu sûr par crainte de nouvelles frappes israéliennes

Articles recommandés -

Les derniers scientifiques impliqués dans le programme nucléaire et balistique iranien ont été placés en sécurité après qu’Israël a tué plusieurs dizaines d’entre eux lors d’une opération de 12 jours en juin, rapporte The Telegraph.

Selon le quotidien britannique, plus de 15 chercheurs encore en vie, parmi une centaine figurant sur une liste israélienne, ont quitté leur domicile habituel et cessé leurs activités publiques, notamment l’enseignement dans les universités, par crainte de nouvelles frappes.

Un haut responsable iranien, cité par le journal, précise que ces scientifiques et leurs familles ont été transférés dans des villas sécurisées à Téhéran et sur la côte nord du pays. Les universitaires concernés ont été remplacés par des enseignants n’ayant aucun lien avec le programme nucléaire. Cette décision intervient après une vague d’éliminations ciblées ayant décimé une partie importante de l’élite scientifique iranienne dans ce domaine. Des experts israéliens interrogés par The Telegraph estiment toutefois que les chercheurs appelés à reprendre les travaux de leurs collègues éliminés restent des « hommes morts en sursis », malgré le renforcement de la protection mise en place par Téhéran.