Iran : Mojtaba Khamenei affaibli mais toujours aux commandes du pouvoir

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei apparaît fragilisé mais toujours actif, selon plusieurs sources proches de son entourage. D’après Reuters, le successeur de l’ancien dirigeant, éliminé en début de conflit, souffre de graves blessures à la suite d'une frappe aérienne ayant visé le complexe du pouvoir à Téhéran. Son visage aurait été sévèrement atteint, tandis qu’il aurait également subi des blessures importantes aux jambes.

Âgé de 56 ans, Mojtaba Khamenei reste toutefois impliqué dans la gestion des affaires de l’État. Selon ces sources, il participe à des réunions stratégiques par audioconférence et continue de jouer un rôle dans les décisions majeures, notamment concernant la guerre en cours et les négociations sensibles avec les États-Unis. Malgré l’ampleur de ses blessures, ses capacités intellectuelles seraient intactes.

Ces révélations interviennent à un moment critique pour l’Iran, engagé dans des pourparlers à haut risque avec Washington à Islamabad. La question de la capacité physique du guide suprême à gouverner se pose avec acuité, alors que le pays traverse l’une des périodes les plus périlleuses de son histoire.

Dans ce contexte, l’Iran se retrouve face à un double défi : maintenir la stabilité interne tout en négociant sa position sur la scène internationale. La fragilité apparente de son chef pourrait peser sur l’équilibre du pouvoir à Téhéran, mais aussi sur l’issue des discussions diplomatiques en cours.

Malgré les incertitudes, un constat s’impose : même affaibli physiquement, Mojtaba Khamenei demeure, pour l’heure, au cœur du dispositif décisionnel iranien.