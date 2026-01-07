Iran : nouvelle exécution d'un prisonnier accusé d'espionnage pour Israël

L'Iran a exécuté mercredi un nouveau détenu accusé d'espionnage au profit d'Israël. Les médias du pays ont rapporté qu'Ahmad Ardestani aurait été recruté par les services de renseignement du Mossad via internet et aurait accompli des missions pour le compte de l'agence israélienne en échange de sommes d'argent et de "promesses creuses".

Depuis la guerre entre Israël et l'Iran en juin dernier, la République islamique a exécuté plusieurs citoyens iraniens pour espionnage présumé au profit d'Israël. Ces personnes ont été jugées et condamnées par des tribunaux à huis clos, sans accès à une assistance juridique. Les défenseurs des droits humains ont qualifié le traitement de ces affaires d'injuste et d'illégal, remettant en question la validité des accusations portées contre eux.

Ces annonces interviennent alors que des manifestations d'une ampleur croissante secouent le régime. Jusqu'à présent, au moins 35 personnes ont été tuées depuis le début des protestations, dont quatre enfants. Les autorités ont également arrêté plus de 1 200 manifestants.

Les manifestations ne montrent aucun signe d'apaisement et se sont étendues mercredi à 250 sites répartis dans 27 des 31 provinces du pays. Selon les rapports, il s'agit des plus importantes protestations depuis 2022, déclenchées à l'époque par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, aux mains des Gardiens de la révolution après avoir porté son hijab de manière jugée inappropriée.