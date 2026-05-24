Iran : Pezeshkian affirme que Téhéran est prêt à garantir qu’il ne cherche pas à se doter de l’arme nucléaire

Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé dimanche que Téhéran était prêt à «rassurer le monde» sur le fait que la République islamique ne cherche pas à acquérir l’arme nucléaire, alors que les discussions avec Washington autour d’un accord préliminaire semblent progresser.

«Nous ne cherchons pas à provoquer l’instabilité dans la région», a déclaré le président iranien à l’agence officielle IRNA, accusant au contraire Israël d’être «celui qui cherche à déstabiliser la région».

Ces déclarations interviennent alors que des médiateurs tentent de finaliser un accord de cessez-le-feu prolongé entre les États-Unis et l’Iran, accompagné d’un cadre de discussions futures sur le programme nucléaire iranien.

Massoud Pezeshkian a également affirmé que l’équipe iranienne chargée des négociations «ne compromettra en aucun cas l’honneur et la fierté du pays».

Depuis des années, Téhéran assure que son programme nucléaire poursuit uniquement des objectifs civils et nie vouloir développer une arme atomique. Cependant, l’Iran dispose aujourd’hui de plus de 400 kilogrammes d’uranium enrichi à un niveau proche du seuil militaire, selon plusieurs estimations internationales.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) affirme régulièrement que le niveau d’enrichissement atteint par l’Iran ne présente aucune utilité civile connue. De leur côté, les autorités israéliennes estiment que ces stocks pourraient permettre, après enrichissement supplémentaire, de produire plusieurs armes nucléaires.

Malgré les signaux d’ouverture diplomatique envoyés par Téhéran ces dernières heures, les discussions restent extrêmement sensibles, notamment sur les questions liées à l’uranium enrichi, aux sanctions économiques et au rôle régional de la République islamique.