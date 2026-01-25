Iran : plus de 30 000 personnes auraient été tuées lors de la répression des manifestations

Des chiffres glaçants publiés dimanche révèlent l'ampleur du massacre perpétré par le régime iranien contre les manifestants, exposant un fossé immense entre les bilans officiels de Téhéran et la réalité sur le terrain.

L'organisation iranienne de défense des droits de l'homme HRANA, basée aux États-Unis et qui surveille la situation en République islamique, a publié un rapport actualisant le bilan humain de la répression des manifestations. Selon les données vérifiées par l'organisation, 5 459 personnes ont été tuées, dans leur immense majorité des manifestants. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg : HRANA indique que plus de 17 000 cas de décès supplémentaires font actuellement l'objet d'investigations. Au total, l'organisation estime que le nombre de morts liés à la répression s'élève à environ 22 490 personnes.

Au-delà des données de HRANA, des témoignages provenant du système de santé iranien dressent un tableau encore plus sombre. Deux responsables du ministère de la Santé iranien, interrogés par le magazine Time, ont révélé que selon des données collectées par des médecins et des secouristes sur le terrain et analysées par un médecin iranien en exil, plus de 30 000 personnes auraient été tuées en seulement deux jours, les 8 et 9 janvier.

Le quotidien britannique Daily Mail a pour sa part publié les estimations d'un autre médecin iranien exilé, évaluant le nombre total de victimes à plus de 33 000 personnes depuis le début des manifestations. Ces données révèlent également l'ampleur des blessures : près de 100 000 personnes auraient été blessées, avec un chiffre particulièrement effroyable indiquant que 30% d'entre elles souffrent de lésions oculaires directes, preuve que les forces de sécurité visent délibérément le visage des manifestants.

Face à ces chiffres accablants fournis par les organisations de défense des droits de l'homme et les témoignages médicaux, le régime iranien maintient sa ligne de déni et de minimisation. Selon le bilan officiel de Téhéran, seules 3 117 personnes seraient mortes lors de ce que les autorités qualifient d'"émeutes", un chiffre représentant une fraction des estimations indépendantes. Ces écarts considérables témoignent d'une tentative systématique des autorités de dissimuler l'ampleur de la répression violente exercée contre la population.