Iran : Riyad et Doha auraient convaincu Trump de renoncer à une frappe

Selon plusieurs sources diplomatiques, l’Arabie saoudite, le Qatar et le sultanat d’Oman seraient parvenus, ces derniers jours, à dissuader le président américain Donald Trump de lancer une action militaire contre l’Iran, dans un contexte régional particulièrement tendu.

D’après un haut responsable saoudien cité anonymement, des contacts intensifs et des messages qualifiés de « très importants» auraient eu lieu en coulisses afin de convaincre Washington de suspendre toute option militaire immédiate. Riyad et Doha auraient notamment plaidé pour « donner une seconde chance » au régime iranien, estimant qu’une attaque risquerait d’entraîner une escalade incontrôlable au Moyen-Orient.

Toujours selon ces sources, L'Arabie saoudite, le Qatar et Oman auraient averti l’administration américaine que toute frappe contre Iran pourrait avoir des « conséquences dévastatrices », tant sur le plan sécuritaire qu’économique, notamment pour les marchés énergétiques et la stabilité des États du Golfe.

Les mêmes interlocuteurs indiquent que les capitales arabes poursuivent leurs efforts diplomatiques afin d’éviter tout revirement de dernière minute de la Maison-Blanche. L’objectif affiché : maintenir une fenêtre diplomatique ouverte et empêcher un embrasement régional impliquant plusieurs acteurs, dont Israël et les milices alliées de Téhéran.

Cette médiation intervient alors que les tensions entre Washington et Téhéran ont atteint un niveau critique, sur fond de menaces croisées, de sanctions renforcées et d’avertissements militaires répétés. Pour l’heure, la décision américaine semble marquer une pause stratégique, sans toutefois exclure définitivement l’option de la force.